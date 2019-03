Real Madrid koninklijk vernederd: blamage tegen Ajax was zwaarste thuisnederlaag ooit in Europa

Cuatro meses de luto – vier maanden van rouw. Daar maakt Real Madrid zich volgens de Spaanse krant AS voor op. De Koninklijke werd immers koninklijk vernederd.

De landstitel was al gaan vliegen, maar na een 1-4-nederlaag tegen Ajax zit ook de Champions League er al op. 1-4, u leest het goed. Een historisch pak slaag, want het is Reals zwaarste thuisnederlaag ooit in Europa. De crisis is compleet en Solari, die eigenlijk nooit meer dan een interim-coach was, mag alweer vrezen voor zijn ontslag.

Dit is niet meer het Real dat de vorige drie seizoenen de beker met de grote oren won. Weegt het vertrek van Ronaldo dan zó zwaar door? Ook Thibaut Courtois kon de pandoering niet voorkomen. Hij werd in de steek gelaten door zijn defensie en ging alleen bij de laatste goal zelf in de fout. 1-4, we herhalen het nog eens. Het deed denken aan het nummer 14 van Johan Cruijff. De geest van de legendarische Ajacied waarde rond in Bernabeu. Ajax voetbalde zoals hij het zou hebben gewild.