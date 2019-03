FACTCHECK. Niet één keer sprake van Congolese roots nadat Romelu Lukaku een kans miste bij Rode Duivels

“Telkens ik slecht speel, ben ik in de Belgische pers die Congolese Belg.” Aldus sprak Romelu Lukaku, die sinds 3 maart 2010 Rode Duivel is. Maar klopt dat ook? Wij doken in de archieven van Gopress, een databank waarin alle Vlaamse en Waalse dag- en weekbladen terug te vinden zijn.