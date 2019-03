CLUBNIEUWS. Club Brugge heeft er wapen bij in titelstrijd, hoog bezoek op Anderlecht

Club Brugge heeft er een wapen bij in de titelstrijd, terwijl er hoog bezoek was op Anderlecht. Uw clubnieuws van de dag

CLUB BRUGGE. Danjuma hervat groepstraining en raakt fit voor Play-off 1

Club Brugge heeft er een wapen bij in de titelstrijd, want Arnaut Danjuma maakte gisteren zijn langverwachte terugkeer op het trainingsveld. Individueel trainen deed hij al even, maar de Nederlander deed nu ook voor het eerst een groot deel van de groepstraining mee.

Danjuma begon het seizoen vanop de linkerflank als een wervelwind en zorgde voor vijf doelpunten en vier assists in zijn debuut­maanden. Maar na een verblijf bij de Nederlandse nationale ploeg keerde hij midden ­oktober terug met een enkelblessure. Die werd begin december geherdefinieerd tot een stressfractuur in het middenvoetsbeentje. Danjuma liep een tijd rond met krukken, maar lijkt nu dus net op tijd klaar te zullen raken voor Play-off 1.

Als hij de komende tijd de groepstrainingen goed verteert, dan maakt hij hoogstwaarschijnlijk in een van de laatste twee wedstrijden van de reguliere competitie al een eerste voorzichtige terugkeer. (gma)

ANDERLECHT. Roemeense legende Hagi op bezoek

Hoog bezoek op Anderlecht, want Gheorghe Hagi (54) – de legendarische Roemeense international en ex-speler van Barçelona en Real Madrid – kwam naar het Astridpark. Hagi is momenteel coach van de Roemeense eersteklasser Viitorul Club, waar hij ook zijn zoon Ianis (20) traint. Die spelverdeler genoot in januari nog interesse van Genk en Standard, maar Anderlecht lonkt (nog) niet naar Hagi Junior.

Volgens RSCA kwam Gheorghe Hagi praten over een internationale samenwerking tussen jeugdacademieën. Vittorul staat vijfde in Roemenië en is een echte opleidingsclub met veel jonge spelers. Paars-wit wilde ideeën uitwisselen om straks zelf Maradona’s van de Karpaten op te leiden.(jug)

KV OOSTENDE. Ibrahima Conte naar Kazachstan

Ibrahima Conte vertrekt naar Aktobe in Kazachstan, dat liet de club gisteren nog weten.

Het laatavondjournaal: Ibrahima Conte vertrekt naar Aktobe in Kazachstan. Veel succes! pic.twitter.com/uzrGafeb95 — KV Oostende (@kvoostende) 5 maart 2019

De beloften behaalden tegen STVV een tweede zege rij. In een gelijkopgaande partij creëerde KVO meer doelkansen. Hierdoor was de 1-0-overwinning verdiend. Bij KVO kwamen Ndenbe en Marquet na blessureleed weer in actie. Ook Bataille en Jonckheere behoorden tot het basiselftal. In doel debuteerde de 18-jarige Jordy Schelfhout. Op het uur zette Djadi twee Truienaars in de wind en trapte hij het leder via het lichaam van doelman Herbots binnen (1-0). In het slotkwartier waren er nog doelkansen voor Mbye, Dewaele en Lufira. (rpo)

STANDARD. Bondsparket in beroep tegen vrijspraak Carcela

Het bondsparket heeft beroep aangetekend tegen de vrijspraak voor Carcela. Hij ging na procedurefouten vrijuit voor zijn middelvinger tegen Anderlecht. Sinds de invoering van de VAR mogen videobeelden niet langer gebruikt worden om achteraf iemand te vervolgen. Bondsprocureur Kris Wagner vindt echter dat alleen al de krantenartikels de materialiteit van de handgebaren aantoont. Ten vroegste op vrijdag 15 maart komt het dossier voor de Geschillencommissie Hoger Beroep. (bfa)

ANTWERP. Fans kunnen goedkoop naar Play-off 1

Antwerp heeft zijn prijzen vastgelegd voor Play-off 1. De supporters kunnen blij zijn, want wie op Tribune 2 en 3 zit, betaalt amper 60 euro – 12 euro per topmatch – voor het supplement. Op Tribune 1 bedraagt de extra kost 75 euro. Wie jonger dan 16 is, hoeft al helemaal niet te twijfelen want die betaalt amper 25 euro. De fans kunnen alles online regelen, of eventueel aan de Ticket Corner op de Bosuil. De business-to-businessverkoop, met uiteraard wat hogere prijzen voor Tribune 1, was al bezig en loopt als een trein. De eerste wedstrijd van de play-offs vindt plaats in het weekend van 29/30/31 maart.

Na een welverdiende vrije maandag trainden de spelers van Antwerp gisteren opnieuw. Arslanagic, tegen Eupen gewisseld wegens ziekte, ontbrak. Rodrigues kreeg een individueel programma, hij kampt met een overbelasting aan de knie. Teunckens werkt ook nog apart. (dvd)

STVV. Jeugd mag naar Play-off 1

STVV investeerde vorige zomer fors in een jeugdwerking onder leiding van Tom Van Den Abbeele en Wim Declercq, wat meteen rendeerde. De jeugd van de Kanaries behaalde voor het eerst Play-off 1. (gus)

KORTRIJK. Avenatti Kerel van de Maand

Avenatti is de Kerel van de maand februari. De supporters verkozen hem met 33 procent van de stemmen boven D’Haene (15 procent) en Aboubakary Koita (12 procent). Avenatti kan in februari dan ook aardige cijfers voorleggen. Ook zondag rekenen de Kerels op hem om het verschil te maken tegen Anderlecht. Voor de verplaatsing naar het Astridpark geldt er overigens een combiregeling voor wie erbij wil zijn. Camara is intussen bijna hersteld van zijn knieblessure. De verdediger deed vanmorgen een deel van de training mee. (gco)

ZULTE WAREGEM. Walsh probeert eind deze week training te hervatten

Sandy Walsh moest noodgedwongen last minute met een blessure aan de voet verstek geven voor de partij van afgelopen zondag tegen AA Gent. De verdediger liet een scan nemen van zijn voet. Die bracht aan het licht dat het om een kneuzing gaat en dat er geen scheuren of breuken zijn vastgesteld. Op het einde van deze week probeert Walsh de groepstraining te hervatten en raakt hij misschien toch nog fit voor de verplaatsing naar Waasland-Beveren. (jcs)

CERCLE BRUGGE. Combiregeling tegen Standard

Kylian Hazard onderging een scan, maar er is bijkomend onderzoek nodig om de juiste diagnose te stellen. Koné zou deze week mogen hernemen. De beloften speelden 0-0 gelijk tegen Club. Na een uitsluiting speelden ze lang met tien man. Voor de match tegen Standard geldt de combiregeling. (kv)

LOKEREN. Beloften blijven wachten op eerste zege

De beloften van Sporting Lokeren leken maandagavond af te stevenen op een gelijkspel in hun thuismatch tegen Genk, maar in de slotminuten slikten ze alsnog een doelpunt. Milan De Mey had de Oost-Vlamingen kort voor rust op voorsprong gebracht. In de tweede helft gingen de Limburgers erop en erover via Ingvartsen. Door deze nederlaag blijft Lokeren onderin bengelen met twee punten uit zeven wedstrijden. Volgende week komt Anderlecht op bezoek. (whb)

WAASLAND-BEVEREN. Lulic opnieuw fit, Ampomah bijna

Positief nieuws uit de Beverse ziekenboeg. Karlo Lulic trainde gisteren voor het eerst volledig met de groep. De Kroatische spelverdeler sukkelde de voorbije weken met de knie. Ook de revalidatie van Nana Opoku Ampomah verloopt voorspoedig. De Oost-Vlaamse club verwacht de Ghanese flankaanvaller eerstdaags terug op training. Afwachten of hij fit raakt voor de laatste thuismatch van de reguliere competitie tegen Zulte Waregem. (whb)