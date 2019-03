New Yorkse ex-burgemeester Bloomberg geen kandidaat bij presidentsverkiezingen in 2020

De voormalige burgemeester van New York, Michael Bloomberg (76), zegt geen gooi te zullen doen naar het Witte Huis bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2020. Hij spreekt zo de speculaties daarover tegen. Bloomberg, die de negende plaats bezet op de lijst van rijkste mensen in de VS, liet wel weten dat hij zijn geld zal gebruiken om zowel kandidaten als doelstellingen te ondersteunen.

In een verklaring liet hij niet na om een sneer te geven naar huidig Amerikaans president Donald Trump, door te stellen dat hij “gefrustreerd is door de incompetentie in de Oval Office”. Bloomberg omschreef voorts de ambtstermijn van Trump als “vier jaren van chaos, ontwrichting en bedrog”.

Bloomberg voedde in oktober vorig jaar – een kleine maand voor de ‘midterms’, de tussentijdse verkiezingen voor het Amerikaanse Congres – de speculaties dat hij in 2020 een gooi zou doen naar het presidentschap door zijn registratie te wijzigen naar Democraat. Hij werd doorgaans gezien als een centrumpoliticus.

“Vandaag heb ik mij geherregistreerd als Democraat, ik was een lid voor het grootste deel van mijn leven, want we hebben Democraten nodig om de ‘checks and balances’ te leveren die ons land zo erg nodig heeft”, zei hij toen.

Bij de midterms in november spendeerde hij vervolgens miljoenen dollars aan Democratische kandidaten. De schatrijke filantroop zei kandidaten te willen ondersteunen “die blijk geven van het leiderschap dat nodig is” op het vlak van wapencontrole, onderwijs, gezondheid, stemrecht en het klimaat.

Verkozen als Republikein

De stichter van het gelijknamige media- en financieel databedrijf was aanvankelijk geregistreerd als Democraat, maar wijzigde zijn registratie naar Republikein in 2001, voor zijn campagne om burgemeester van New York te worden. Bloomberg won die verkiezing en bestuurde de stad van 2002 tot 2013. In 2007 verliet hij de Republikeinse partij en registreerde hij zich als onafhankelijke. Bloomberg overwoog een kandidatuur voor het presidentschap in 2016, maar sprak uiteindelijk zijn steun uit voor Hillary Clinton.