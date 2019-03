Ex-vrouw van vermoorde zakenman in Pelt mag samen met zoon aan België worden uitgeleverd

De ex-vrouw van de in Pelt vermoorde zakenman Marcel Van Hout (51) mag samen met haar zoon door de Nederlandse autoriteiten aan België worden uitgeleverd. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam dinsdag beslist. Het gerecht in ons land meent dat de 45-jarige vrouw en haar zoon betrokken zijn bij de gewelddadige dood van Van Hout in november 2017. In het kader van het onderzoek zit ook klusjesman Roger C. uit Diepenbeek in hechtenis.

De ex-vrouw van de Eindhovense zakenman en haar zoon hadden zich verzet tegen hun uitlevering, maar uiteindelijk besliste de rechtbank in Amsterdam dat ze aan België worden overgedragen. Het is nog niet duidelijk wanneer dat zal gebeuren.

Van Hout werd op 22 november 2017 in zijn villa in Pelt doodgeschoten. Een maand na de feiten werden ex-vrouw Jouhara A. en klusjesman Roger C., die een relatie zouden gehad hebben, opgepakt. De vrouw werd snel weer vrijgelaten, terwijl de klusjesman nog altijd achter de tralies zit. In april van vorig jaar werd de vrouw nogmaals opgepakt en even later weer vrijgelaten, bij gebrek aan bewijzen.

In januari dit jaar werd de vrouw opnieuw gearresteerd in de buurt van Eindhoven. In het onderzoek zouden speurders van de federale gerechtelijke politie Limburg nieuwe elementen hebben gevonden, die mogelijk de betrokkenheid van Jouhara A. en haar zoon aantonen. Na de uitlevering krijgen ze de kans om hun uitleg aan de Belgische onderzoekers te doen.