Binnen rocken, buiten roken: Kom op tegen Kanker voert campagne tegen stiekeme sigaret tijdens concerten

Een sigaret opsteken in een concertzaal is al bijna een decennium verboden. Toch zijn optredens nog steeds niet rookvrij. Organisatoren zoals Live Nation en uitbaters zoals de Sportpaleis Group lanceren daarom de campagne #smokefreeconcerts, samen met Kom op tegen Kanker. “Het moet gedaan zijn met verstoppertje spelen op het middenplein.”

Rock-’n-roll, alcohol, en sigaretten. Voor liefhebbers van ronkende gitaren is het vaak een Heilige Drievuldigheid. “Maar ook bijvoorbeeld tijdens een optreden van een Amerikaanse hiphopband met veel jonge fans, weet je op voorhand dat er problemen gaan zijn”, zegt Mieke Dumont, woordvoerder van de concertzaal Vooruit. “Hoe jonger het publiek, en hoe meer tegendraads de muziek, hoe groter de kans dat er gerookt wordt.”

Foto: KOTK

In Gent beperkt het probleem zich tot een handvol concerten per jaar, maar in grotere zalen, zoals het Sportpaleis of de Lotto Arena in Antwerpen, speel je makkelijker verstoppertje. “Elk concert zijn er nog mensen die een sigaret opsteken”, zegt Peter Dobbels van de Sportpaleis Group. “Het grootste ­aantal rokers zijn er bij uitbundige optredens, zoals die van dj’s Dimitri Vegas & Like Mike. Onze stewards controleren, en wie volhardt, gaat eruit. Maar op het middenplein staan tot 6.000 mensen. Ga er dan maar eens iemand uithalen. We hebben alle bezoekers nodig om de sigaret definitief te bannen.”

De FOD Volksgezondheid voerde vorig jaar 106 controles uit tijdens festivals of evenementen in gesloten ruimtes. Bij meer dan een op de zes stelde ze inbreuken vast. Het rookverbod wordt daarmee slechter nageleefd dan op ­café.

Polsbandjes tegen roken

Kom op tegen Kanker lanceert daarom vandaag een nieuwe campagne, met steun van belangrijke concertorganisatoren en uitbaters van bekende zalen. Naast de Vooruit en het Sportpaleis werken onder meer de AB, het Koninklijk Circus en de Botanique mee. Net als Paleis 12. Bij de show van popster Nicki Minaj worden daar vanavond voor het eerst polsbandjes uitgedeeld met de slogan #smokefreeconcerts. Daarna volgen nog elf optredens.

“De bandjes zijn een middel om rokers op een vriendelijke manier aan te spreken”, zegt Marc Michils van Kom op tegen Kanker. “Een echt gesprek is tijdens een optreden moeilijk, en we willen ook niet dat er discussies ontstaan. Maar je kan wel even laten zien dat het je stoort.”

Mensen die elkaar op de vingers tikken, gaat dat niet wat te ver? “Nee”, zegt Michils. “Er zijn de negatieve effecten van passief roken op het moment zelf, maar we zijn ook bezig met een bredere strijd. Elk jaar sterven in België nog steeds 15.000 mensen door tabaksgebruik. We willen vermijden dat jongeren starten met roken door van niet roken het nieuwe normaal te maken. Het hoort niet, tenzij op privéplekken of in afgezonderde zones.”