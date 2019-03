Trage respons op olielek bedreigt zeegebied dat werelderfgoed is aan Salomonseilanden

De bergingsoperatie voor een vrachtschip dat schipbreuk leed aan de Salomonseilanden in de Stille Oceaan heeft een maand op zich laten wachten. Daardoor is ongeveer honderd ton olie gelekt in een zeegebied dat op de werelderfgoedlijst staat. Dat bericht Radio New Zealand woensdag.

Het lek aan het eiland Rennell ontstond al op 5 februari. Een schip, dat een lading bauxiet oppikte, liep vast tijdens cycloon Oma. Loti Yates, de directeur van de rampenbestrijdingsdienst van de Salomonseilanden, zei aan Radio New Zealand dat de bergingsoperatie nu eindelijk van start is gegaan.

“Alles is in beweging, maar het eigenlijke verwijderen van de olie van het schip is nog niet van start gegaan”, zei Yates. Er zouden wel maatregelen genomen zijn om de olie in te dijken die nog steeds uit de MV Solomon Trader lekt.

Volgens Yates lopen de eerste berichten binnen van verwoestende milieuschade. “Er zijn dode vissen, krabben, enzovoort. De dampen van de olie treffen ook de gemeenschappen. Net kreeg ik te horen dat ook kippen en vogels getroffen zijn.”

East Rennell, de grootste verhoogde koraalatol ter wereld, is de woonplaats van ongeveer 1.200 personen. Hoewel het scheepsongeval en het olielek zich net buiten het zeegebied voordeden dat werelderfgoed is, wordt gevreesd voor het gebied en voor het levensonderhoud van de lokale gemeenschappen, zei werelderfgoedorganisatie Unesco eerder deze week.

Foto: AFP

Foto: AFP