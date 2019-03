Real Madrid-Ajax: Nederlandse pers door het dolle heen na “grootste prestatie ooit”, zelfs Spanjaarden loven “jong, onbezonnen en vernieuwend” Ajax

Was het de stunt van de eeuw? Wie zal het zeggen, maar dat Ajax met 1-4 ging winnen op het veld van Real Madrid heeft heel de wereld gezien. Wij bladerden door de internationale pers.

Laat ons beginnen met Ronald de Boer, die erbij was toen Ajax in 1995 ook voetballes gaf aan Real Madrid. Het ging daarna door op dat elan en won de Champions League. Een heerlijke match, maar kijk: De Boer weet zelfs die te te relativeren. “Die pot in 1995 was leuk, maar dit slaat alles”, zei een verbijsterde De Boer, woensdagavond analist bij zender Veronica.

Ook bij het Algemeen Dagblad halen ze de pot superlatieven van stal. “Tijdperken laten zich lastig vergelijken, maar dit was misschien wel de meest waardevolle, de meest ongelooflijke ook. Waardevol in de zin dat Ajax bewees dat het nog steeds kan: gloriëren op het grootst denkbare podium, tegen één van de grootste clubs ter wereld”, schrijft Sjoerd Mossou. “Ook haast niet te geloven: dat het gebeurde in juist deze tijd, waarin het economische gat tussen de Europese elite en de rest absurde vormen heeft aangenomen. Nog maar een paar jaar geleden was Ajax zes keer op een rij volkomen kansloos tegen Real Madrid, tussen 2010 en 2012, resulterend in zes afgetekende nederlagen.”

Al gaf zelfs Mossou toe dat het Ajax op beslissende momenten meezat. “Dat vanavond alles anders was, had ook te maken met de omstandigheden bij Real, geteisterd door gedoe en blessures, in het moeizame tijdperk na Cristiano Ronaldo. Ajax had wat geluk bovendien, met ballen op paal en lat, met een VAR die nu wél besliste in het voordeel van de Amsterdammers.

"Why couldn’t you beat a richer club? I’ve never seen a bag of money score a goal." #CruyffLegacy pic.twitter.com/5KEbKAyg2K — Johan Cruyff (@JohanCruyff) March 5, 2019

“Marc Overmars, technisch directeur, zei onlangs dat de Europa League-finale twee landstitels waard waren, hoeveel is dit dan? Voor het eerst sinds 2007 een Nederlandse club bij de laatste acht in de Champions League, maar dat is maar een statistiek. Het ging om de aard van deze avond, het spel, de uitslag: 4-1, tegen de grootste club ter wereld, de titelhouder. Ajax-coach Erik ten Hag is een jaar in dienst en heeft een mirakel klaargespeeld”, vinden ze bij NRC, om daarna de poëtische toer op te gaan. “Na rust was Real drukkend, je voelde het machtige verlangen en het gewicht van de geschiedenis. Maar dan nog kreeg Donny van de Beek, lastige hoek weliswaar, een beste kans. Courtois keerde. Ziyech daarna, een schotje – och zo dichtbij een derde. Die zou, mocht je aannemen, de genadestoot zijn. Het werd een akelig minutenspel, na al dat moois in de eerste helft. Volhouden, tegenhouden, terugplooien. En toen, Tadic. Hij schaarde zich tot het domein van de grote Ajacieden met een doelpunt om nooit meer te vergeten.”

Over naar De Volkskrant, dat net als de collega’s bij NRC de dichterlijke pen opentrok. “Ajax, gewoon voetballen, vrij van stress. Aanvallend. Nederlands. Frenkie de Jong en Donny van de Beek zwaaiden nog naar familie, tijdens de hymne van het toernooi. Kijk die Frenkie, wegdraaiend van Modric, passerend, tiktak, met links en rechts, bliksemsnel. Beter dan de wereldvoetballer van het jaar dinsdag. Onwaarschijnlijk zoals hij heerste, tackelde, passte. Vrij in hoofd en leden. Wie nog niet heeft gezien dat hier een aanstaande wereldvoetballer rondloopt, laat hem zwijgen. Barcelona kocht hem al voor 75 miljoen.”

En toch is er volgens diezelfde De Volkskrant een schaduwkant aan Ajax’ zege. “Natuurlijk was het ook een melancholische avond. In vroeger tijden van het voetbal zou dit Ajax een ploeg voor de toekomst zijn. Nu zal het elftal uiteen vallen, hoeveel prijzen ook worden gewonnen dit seizoen. Maar voor dat soort bespiegelingen is later genoeg tijd. Eerst de kwartfinale, met de loting op 15 maart. Ajax hoort voor even weer bij de echt grote clubs van het voetbal. Dat is een topprestatie, een feest ook voor het Nederlandse voetbal.”

En in Spanje? Bij Marca zijn ze kwaad. “Heel de wereld zag dat de bal voor de 0-3 buiten was geweest, behalve de VAR en Brych”, luidt het daar, om dan toch de loftrompet te steken. “Elke dynastie heeft een einde. De school van Ajax brak in de jaren ‘70 met totaalvoetbal de dictatuur van de Britse clubs. een halve eeuw later brak een jong Ajax met een jong en onbezonnen team de huidige dynastie van Real. Het zal waarschijnlijk de Champions League niet winnen, maar is vernieuwend met zijn vrolijke en energieke stijl. Een model, zelfs voor krachtiger clubs met een groter palmares, zoals Barcelona. Gisteren eindigden meer dan duizend dagen overheersing van de Koninklijke in de Champions League brutaal, met aanvallend, open en scherp voetbal. De troon van Real Madrid is vrij.”

Marca zette trouwens ook een poll op om de schuldige aan te wijzen. Thibaut Courtois wordt daarbij als een van hoofschuldigen aangeduid: enkel Tony Kroos krijgt minder tegenstemmen. “De Belg faalde in het meest beslissende moment, net toen Madrid het verschil verkleind had en Real in het wonder begon te geloven. Een zware fout voor een keeper van zijn grootte.

AS is vooral scherp voor Real. “Madrid is het seizoen al aan het afsluiten met een van die nederlagen die in het geheugen zullen blijven. (...) Het was uitstekende Ajax, maar niet dat imperium uit de jaren ‘70. Het is zelfs niet eens leider in een competitie van tweede orde. (...) “Real Madrid volgde de handleiding van de totale zonde naar de letter. In iets meer dan een half uur mikte Varane een kopbal op precies verkeerde hoek van de lat, slikte Courtois een treffer na zinloos balverlies van Kroos, werkte Neres na een Zidane-beweging van Tadic af en raakten Lucas Vazquez en Vinicius geblesseerd. Het was de grooste apocalyps in tijden.”

Het Franse L’Equipe grijpt naar dezelfde vergelijking als Marca. “Koning Madrid is dood. (...) In vijf dagen verloren de Madrilenen alles: de beker, de competititie en nu deze nachtmerrie.”

