Strijd tegen fraude met kinderbijslag brengt pak meer geld op

De strijd tegen de fraude met kinderbijslag levert fors meer op sinds een centrale dienst die taak heeft overgenomen van de kinderbijslagfondsen. Het bedrag vervijfvoudigde in vijf jaar tijd tot ruim twee miljoen euro, bericht De Tijd.

Fraude in de kinderbijslag gebeurt vooral via valse verklaringen over de gezinssamenstelling, de inkomsten of het statuut van de ouders. Zo zijn er regelmatig alleenstaande ouders die niet aangeven dat ze een nieuwe partner hebben om hun toeslag als alleenstaande ouder niet te verliezen.

Terwijl ons land in 2014 348.791 euro haalde uit de bestrijding van zulke fraude, steeg dat bedrag vorig jaar naar 2,2 miljoen euro. Het aantal fraudedossiers verdrievoudigde in dezelfde periode, blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V).

Vóór 2014 was het de taak van de kinderbijslagfondsen om controles uit te voeren, maar die deden dat maar beperkt. Volledige cijfers over de inkomsten uit de fraude bestaan daardoor niet voor die periode. Sindsdien staat het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag in voor de controles. Dat deelt automatisch gegevens met andere instellingen van de sociale zekerheid en met de parketten, waardoor veel meer fraude wordt gedetecteerd.