R. Kelly barst in tranen uit tijdens eerste interview sinds beschuldigingen van seksueel misbruik: “Zo ben ik niet!”

De Amerikaanse zanger R. Kelly, die beschuldigd wordt van seksueel misbruik van drie minderjarige meisjes en een meerderjarige vrouw, heeft zich voor het eerst in een lang interview uitgesproken over de beschuldigingen tegen hem. Hij noemt die allemaal “geruchten”.

Het is voor het eerst dat de zanger, die beschuldigd wordt van decennialang misbruik van minderjarigen, het woord neemt sinds hij vorige maand werd aangeklaagd. Er werden hem tien feiten ten laste gelegd. Op elk ervan staat drie tot zeven jaar celstraf. R. Kelly zou tussen 1998 en 2010 vier slachtoffers gemaakt hebben.

“Het is niet waar”

“Het is niet waar”, zegt R. Kelly in het interview op televisienetwerk CBS, dat woensdagvoormiddag uitgezonden zal worden en waarvan dinsdagavond al delen werden gepubliceerd.

“Niet waar. Of het oude geruchten zijn, nieuwe, toekomstige… Het is niet waar”, zegt de zanger, die zeer geëmotioneerd en zenuwachtig lijkt. “Ik heb die dingen niet gedaan. Dat is niet wie ik ben.”

“Slachtoffer van slechte reputatie”

R. Kelly pleitte onschuldig toen hij eind februari verscheen voor de rechtbank in de stad Chicago. De zanger zegt dat hij het slachtoffer is van zijn slechte reputatie. Hij werd al eens vervolgd in 2002 nadat hij gefilmd was toen hij seks had met een meisje van 14 jaar. In 2008 werd hij daarvoor vrijgepleit.

De zanger gaat ook in op het bericht dat nieuwssite BuzzFeed publiceerde in 2017. BuzzFeed beschuldigde R. Kelly ervan dat hij vrouwen als bijna seksslaven hield thuis in Chicago en Atlanta.

“Ik heb het niet nodig” om personen tegen hun wil vast te houden, zegt hij daarover. “Waarom zou ik het doen? Ik zou stom moeten zijn, met alles wat in mijn ver verleden is gebeurd, om iemand vast te houden. Dit is debiel”, besluit hij, zijn blik gericht op de camera.