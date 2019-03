Onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag van Lode Vereeck (Open VLD) gesloten: “Onvoldoende aanwijzingen van strafbare feiten”

Het onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag door Open VLD’er Lode Vereeck werd zonder gevolg afgesloten, zo meldt het parket van Limburg. “Op heden zijn er onvoldoende concrete aanwijzingen van strafbare feiten”, zo luidt het.

LEES OOK. Alles begon met een opmerking over kauwgom: de vier meldingen die Lode Vereeck in opspraak brachten (+)

Het gerecht van Limburg opende in oktober van vorig jaar een onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag van politicus Lode Vereeck (Open VLD). Meerdere (doctoraats)studentes van de Universiteit Hasselt beschuldigen de hoogleraar Economie van ongepast flirterig gedrag. Er was sprake van vier meldingen. ­Vereeck, die op dat moment al maanden ziek thuis zat, srak van een pure beschadigingsoperatie. “Sommigen zijn duidelijk uit op ­revanche.”

Woensdag werd het onderzoek gesloten. “Na een studie van de resultaten van het grondig gevoerde onderzoek, oordeelt het parket van Limburg dat er op heden onvoldoende concrete aanwijzingen zijn van strafbare feiten”, luidt het. “Het dossier werd zonder gevolg afgesloten en ter kennis gebracht van de tuchtrechtelijke overheid.”

UHasselt, waar Vereeck hoogleraar economie is, heeft intussen ook al gereageerd en maakte bekend dat er een intern tuchtonderzoek wordt opgestart. “Een interne, onafhankelijke tuchtcommissie binnen onze universiteit zal zich nu verder over deze zaak buigen”, zegt rector Luc De Schepper van UHasselt.

Vlaams volksvertegenwoordiger Lode Vereeck (53) werd in 2014 door de Vlaamse kranten verkozen wordt tot ‘beste parlementslid’. Na vijf jaar bij Lijst Dedecker zette hij zijn politieke loopbaan voort bij Open VLD, waarvoor hij nog altijd actief is als gecoöpteerd senator. Daarnaast werd hij bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober vorig jaar als lijsttrekker voor Open VLD in Diepenbeek verkozen en stapte hij met de liberalen in een nieuwe coalitie. Vereeck is ook al bijna twintig jaar hoogleraar Economie en Beleidsmanagement aan de Universiteit Hasselt.