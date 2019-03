Rechter buigt zich over schrijnende zaak van mishandeling: Mary (14) moest naakt in kooi leven, tot ze stierf van ontbering

In een rechtbank in de Verenigde Staten wordt momenteel een schrijnende zaak van kindermisbruik en -mishandeling behandeld. Mary Crocker (14) zou haar jonge leven doorgebracht hebben in een hondenhok, terwijl ze geslagen en uitgehongerd werd. Uiteindelijk stierf ze van ontbering en begroeven haar ouders haar lichaam in hun tuin.

Het lichaam van het veertienjarige meisje werd vorig jaar aangetroffen in de tuin van haar ouderlijke huis in Georgia, Verenigde Staten. Het kostte de speurders weinig moeite om haar vreselijke verleden bloot te leggen, aan de hand van de verwondingen op haar lichaam.

De schrijnende details van haar jonge bestaan werden dinsdag tijdens een hoorzitting in de rechtbank voorgelezen. Maar liefst vijf leden van haar familie - onder wie haar vader - worden er beschuldigd van kindermisbruik, mishandeling en moord.

Naakt in een kooi

Onderzoeker Abby Brown vertelde tijdens de hoorzitting dat Mary Crocker (14) elke dag, 24 uur per dag, opgesloten zat in een hondenhok in de keuken. Ze werd vastgebonden, geslagen en uitgehongerd. Als ze dan toch iets te eten kreeg, was het in azijn gedrenkt zodat ze het voedsel niet kon binnenhouden.

Het meisje viel razendsnel af. Door de verwrongen positie waarin ze werd opgesloten, was haar lichaam bovendien volledig scheefgegroeid. Volgens de onderzoekers werd het meisje enkel gewassen door de kooi in de badkamer te slepen en haar nat te sproeien met water.

Op de mobiele telefoon van haar vader werd een naaktfoto van Mary in de kooi gevonden. Harde bewijzen. Maar, haar familie noemde het een gepaste straf omdat ze zich had misdragen en geen klusjes had willen doen.

Ook zoon begraven

Mary Crocker stierf uiteindelijk van ontbering. Haar lichaam werd gevonden in de tuin, naast het lichaam van haar oudere broer Elwyn. Volgens de politie kregen zij beiden thuis scholing, waardoor niemand hen ooit als vermist had opgegeven.

Van een onderzoek of aanklachten voor de dood van Elwyn (16) is momenteel geen sprake. Geloofd wordt dat hij twee jaar voor Mary om het leven kwam.

Het gezin heeft ook een zoon (11) met een hersenverlamming, die sinds de arrestaties bij een pleeggezin woont.