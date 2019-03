Zestien doden bij zelfmoordaanslag in Oost-Afghanistan

Een bouwbedrijf tegenover de luchthaven van Jalalabad, in de oostelijke Afghaanse provincie Nangarhar, is woensdagochtend om vijf uur lokale tijd bestormd door zelfmoordterroristen. De aanval kon zes uur later door de veiligheidstroepen beëindigd worden, maar er kon niet verhinderd worden dat er 16 doden vielen.