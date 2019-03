Ontslagen Nissan-baas heeft Japanse gevangenis verlaten

Carlos Ghosn heeft woensdag na meer dan 100 dagen in een Japanse cel de gevangenis van Kosuge nabij Tokio verlaten. De voormalige topman van autoproducent Nissan zat meer dan drie maanden vast op verdenking van belastingfraude.

Tientallen cameraploegen en fotografen wachtten de gewezen topman van de wagenbouwers Renault en Nissan op toen hij opnieuw op vrije voeten kwam. Ghosn was behoorlijk goed weggestopt. Hij droeg een blauwe pet en een zonnebril en had bovendien, net als de bewakers die hem begeleidden, een mondmasker aan. Na zijn vrijlating verdween hij in een auto.

Dinsdag wees een rechter in Tokio het beroep van het openbaar ministerie tegen zijn vrijlating op borgtocht af. Als Ghosn 1 miljard yen (bijna 8 miljoen euro) betaalde, mocht hij de gevangenis verlaten.

De in Brazilië geboren, in Libanon opgegroeide en in Frankrijk opgeleide zakenman zat meer dan drie maanden vast in een Japanse cel op verdenking van belastingfraude. Zijn advocaten slaagden er niet in om hem op borgtocht vrij te krijgen. Vorige maand wisselde Ghosn van juristen, met duidelijk meer succes. De autobons mag van de rechter Japan niet verlaten. Ook worden in zijn huis camera’s opgehangen en mag hij geen contact hebben met derden.

Nissan en Mitsubishi stuurden Ghosn vorig jaar meteen de laan uit als voorzitter. Eerder dit jaar trad hij dan af als voorzitter en CEO van Renault. De drie wagenbouwers zitten samen in een alliantie.