Zwembad Kortrijk gaat week na zware brand al open

Kortrijk - Het nieuwe zwembad van Kortrijk gaat komende zaterdag al (deels) open. Opmerkelijk, aangezien het gebouw vorige week dinsdag nog maar getroffen werd door een zware brand. Daarbij werden de glijbanen, het pronkstuk van het nieuwe zwemparadijs, volledig vernield.

Het zwembad op Kortrijk Weide kostte ruim 33 miljoen euro en moest een huzarenstukje worden: een glijbaan van 160 meter, het grootste zwembad in de provincie, meer glijbanen dan in het waterparadijs van Bellewaerde.

Maar vorige week dinsdag liep het er grondig mis: getuigen spraken van een flits die gevolgd werd door een knal. Het duurde niet lang voor de vlammen en rookontwikkeling van ver zichtbaar werden. De glijbaantoren met vijf glijbanen stond meteen in lichterlaaie. De brandweer kwam massaal ter plaatse en had de vlammen na anderhalf uur onder controle, maar op dat moment was er al heel wat schade aangericht. Er kwam een branddeskundige ter plaatse, maar kwaad opzet werd uitgesloten. Voorlopig is nog niet duidelijk wat de brand veroorzaakte.

Het zwembad is vanaf komende zaterdag al (deels) toegankelijk voor het publiek, scholen en sportclubs moeten nog een weekje langer wachten. Het recreatieve deel zal tegen de paasvakantie de deuren openen en de nieuwe glijbanen zouden in de zomer kunnen klaar zijn, verklaarde Kortrijks burgemeester Vincent Van Quickenborne eerder deze week al.