Noord-Korea bouwt omstreden raketlanceersite weer op

Op een Noord-Koreaanse raketlanceersite in Sohae zijn volgens Amerikaanse onderzoekers, die zich baseren op satellietbeelden, tekenen van activiteit ontdekt. Dat doet hen vermoeden dat Pyongyang bezig is met de “snelle heropbouw” van de installatie na de mislukking van de top in Hanoi.

De heropleving van de activiteit op de site werd twee dagen na de ontmoeting tussen de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Noord-Koreaanse ambtsgenoot Kim Jong-un ontdekt. Volgens het Amerikaanse Center for Strategic and International Studies (CSIS) kan het “een vastberadenheid illustreren in het licht van de Amerikaanse afwijzing” van de Noord-Koreaanse vraag om de sancties op te heffen ten aanzien van het land. “Deze faciliteit was sinds augustus 2018 inactief, wat erop wijst dat de huidige activiteiten opzettelijk zijn en een doel hebben.”

Sohae, gelegen aan de noordwestelijke kust van Noord-Korea, wordt officieel gebruikt om satellieten in een baan om de aarde te plaatsen, maar die kunnen makkelijk worden aangepast om er ballistische raketten van te maken. De internationale gemeenschap ziet in het Noord-Koreaanse ruimtevaartprogramma daarom een dekmantel voor zijn wapenprogamma’s.