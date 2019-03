Vastenperiode anno 2019: 40 dagen sober eten, minder met de wagen rijden, geen seks én niet chatten

Vasten, dat is vanaf vandaag tot met Pasen offers brengen, meer bidden en meer dan ooit aandacht besteden aan naastenliefde. Maar hoe je die periode van 40 dagen exact invult, dat kies je anno 2019 zelf. Minder vlees eten, niet met de auto rijden, geen seks hebben of 40 dagen geen Facebook en Snapchat… Alles telt. “Zolang je het maar een positieve invulling geeft en het meer is dan zich alleen maar iets onthouden”, zegt internetpriester Nicolas Sintobin (56).