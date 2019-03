Ex-professor KU Leuven vrijgesproken voor aanranding van minderjarigen

Een voormalige scheikundeprofessor van de KU Leuven die verdacht werd van de aanranding van drie minderjarige meisjes, is woensdag door het Brusselse hof van beroep volledig vrijgesproken.

De Leuvense correctionele rechtbank had de man in december 2016 nog veroordeeld tot een gevangenisstraf van 10 maanden met uitstel maar in beroep had het Brusselse parket-generaal zelf de vrijspraak gevorderd. Het hof heeft die vordering nu gevolgd. De uitspraak kwam zwaar aan bij de burgerlijke partijen. De moeder van één van de meisjes werd zelfs opgepakt omdat ze de advocaat-generaal had uitgescholden.

De zaak ging in oktober 2014 aan het rollen toen de moeder van een toen 15-jarig meisje naar de politie stapte en klacht indiende omdat Shaun C. haar dochter drie jaar eerder zou hebben aangerand tijdens een logeerpartijtje. Daarna volgden nog twee gelijkaardige klachten van vriendinnetjes van de dochter van Shaun C. Zij getuigden onder meer hoe ze na een voedselgevecht bij de prof in bad of in de douche moesten en hoe hij hen betastte in hun slaap. De veertiger deelde in het zwembad ook de kleedkamer met hen en liet hen strippoker spelen tot op hun onderbroek. De jongste meisjes die hij zou aangerand hebben, waren amper elf jaar oud.

Na de klacht gaf de professor toe dat hij samen met de meisjes in een tent had geslapen, maar ontkende de aanrakingen. Hij gaf ook het voedselgevecht toe, maar noemde het samen baden een verzinsel. De man was zich naar eigen zeggen van geen kwaad bewust.

De Leuvense correctionele rechtbank veroordeelde hem tot een gevangenisstraf van 10 maanden met uitstel. De man ging echter in beroep en is daar nu volledig vrijgesproken.

Die uitspraak kwam hard aan bij de burgerlijke partijen. Na de zitting slingerde de moeder van één van de beweerde slachtoffers de advocaat-generaal een scheldwoord naar het hoofd, waarop de vrouw terstond werd meegenomen voor ondervraging.