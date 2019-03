Drie Belgen moeten donderdag aan de bak in Europa League

Foto: Action Images via Reuters

Brussel - Donderdagavond worden de heenwedstrijden in de achtste finales van de Europa League afgewerkt. Eden Hazard (Chelsea), Dries Mertens (Napoli) en Radja Nainggolan (Inter) komen in actie.

Hazard speelt met de Blues gastheer voor het Oekraïense Dinamo Kiev. Chelsea staat voorlopig pas zesde in de Premier League. Als de Londense topclub volgend seizoen Champions League wil spelen, zal het mogelijk verplicht zijn de Europa League te winnen. In de Engelse competitie is een top vier vereist om naar het kampioenenbal te mogen. De belangen zijn dus groot, donderdagavond op Stamford Bridge.

Dries Mertens ontvangt met Napoli in het Stadio San Paolo het sterke Oostenrijkse Red Bull Salzburg. Dat schakelde in de zestiende finales vlot Club Brugge uit.

Radja Nainggolan neemt het met Inter Milaan op tegen Eintracht Frankfurt. De Ninja en zijn teammaats trekken eerst naar Duitsland.

Het Tsjechische Slavia Praag, de boeman van KRC Genk in de zestiende finales, gaat op zoek naar een stunt op het veld van Sevilla. De Spanjaarden wonnen de Europa League in 2014, 2015 en 2016.

Valencia, een andere Spaanse (sub)topper, ontvangt het Russische Krasnodar. Het Arsenal van Unai Emery tracht een goeie uitgangspositie af te dwingen in Rennes. De laatste twee affiches zijn Dinamo Zagreb-Benfica en Zenit-Villarreal.

De terugwedstrijden van de achtste finales worden volgende week donderdag (14 maart) gespeeld. De finale staat op 29 mei in het Azerbeidzjaanse Bakoe op het programma.