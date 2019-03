Open VLD bekijkt intern gevolgen seponering onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag Lode Vereeck

Open VLD neemt akte van de beslissing van het parket om het onderzoek naar Lode Vereeck te seponeren en zal zich intern beraden over wat dit betekent voor de toekomst. Dat werd woensdag vernomen bij de partijwoordvoerder.

In oktober raakte bekend dat het parket een onderzoek had geopend tegen senator Vereeck. Open VLD sprak toen met hem af dat hij in afwachting van de uitkomst van het onderzoek, een stap terug zou zetten uit het partijbestuur en uit de fractievergaderingen van de Senaat. Ook zou Vereeck zich terughoudend opstellen in de campagne voor de lokale verkiezingen, die kort nadien plaatsvonden.