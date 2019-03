29-jarige komt om na overdosis in Oostende: twee mannen aangehouden

Oostende - De Brugse onderzoeksrechter heeft twee Oostendenaars aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een fatale overdosis. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. Het 29-jarige slachtoffer kwam zaterdag om het leven.

Op zaterdag 2 maart werd het levenloze lichaam van de Oostendenaar aangetroffen in de woning van één van de verdachten. Uit de eerste vaststellingen bleek dat het vermoedelijk om een drugsdode ging. De autopsie bevestigde dat de man wellicht bezweek aan een overdosis heroïne of cocaïne. Ook een combinatie van beide drugs kan de boosdoener geweest zijn. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen hoe de vork precies aan de steel zit.

Ondertussen werden ook al twee verdachten ingerekend. J.H. (35) en A.L. (32) zijn door de onderzoeksrechter aangehouden voor hun aandeel in de dood van het slachtoffer. Vrijdag zal de Brugse raadkamer oordelen of ze langer in de gevangenis moeten blijven.