FA schorst Tottenham-coach Pochettino na woede-uitbarsting tegenover scheidsrechter

De Engelse voetbalbond FA heeft Tottenham-coach Mauricio Pochettino woensdag een schorsing van twee speeldagen opgelegd. De Argentijn krijgt deze straf vanwege zijn woede-uitbarsting tegenover scheidsrechter Mike Dean na het laatste fluitsignaal in Burnley-Tottenham (2-1), op 23 februari. Pochettino moet ook een boete van 10.000 pond (ruim 11.500 euro) betalen.

De manager van de Spurs was vooral erg kwaad over het toekennen van een hoekschop aan de Clarets, voorafgaand aan de openingstreffer van Chris Wood. Na afloop gaf hij toe dat hij over de grens was gegaan met zijn gedrag en bood hij zijn excuses aan aan de scheidsrechter.

Pochettino mist door zijn schorsing de competitiewedstrijden bij Southampton (zaterdag) en Liverpool (31 maart).