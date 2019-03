Politie: “Wie al kaarten kocht voor muziekfestival in Bree raden we aan een klacht in te dienen”

Bree - De organisatoren van muziekfestival ‘GOAT urban music fest 2019’ in Bree zijn zo goed als zeker oplichters. Wie al kaarten kocht, zo zegt de politie van de zone Carma, kan het best een klacht indienen bij zijn/haar lokale politiezone. Woensdagochtend hadden twee muziekliefhebbers dat al gedaan, maar de politie gaat er van uit dat het aantal gedupeerden snel zal groeien.

Chris Brown, French Montana en Kodak Black. Het nieuwe ‘GOAT Urban Music Festival’, dat op 8 en 9 juni moet plaatsvinden op een weide in Bree, pakt op zijn affiche uit met straffe namen uit de R&B- en hiphopwereld.

De organisatoren hebben geen aanvraag gedaan voor het festival, de eigenaar van de weide waar de optredens zouden moeten plaatsvinden, is zelfs niet op de hoogte.

Burgemeester Liesbeth Van der Auwera van Bree vermoedt oplichterij en heeft de politie gevraagd om de zaak te onderzoeken.

Wie tickets kocht voor het 'GOAT urban music fest 2019' in #Bree raden we aan om aangifte te doen bij de lokale politie. De website van het festival is ondertussen offline. Het gaat vermoedelijk om #oplichting. Verder onderzoek moet meer duidelijkheid brengen. pic.twitter.com/7vK3lHjI14 — Politie CARMA (@PolitieCARMA) 6 maart 2019

“Alles wijst voorlopig in de richting van oplichting. De website is intussen offline gehaald. We raden iedereen die al kaarten gekocht heeft aan om een klacht in te dienen bij de lokale politie en zeker geen kaarten te kopen op tweedehandssites”, zegt Marleen Smeyers van de lokale politiezone Carma.

Kaarten voor het festival kosten 69,95 euro voor een dag of 109,95 euro voor een weekend. Wie er snel bij was, kon deze week tickets bestellen tegen een voordeeltarief: 49,95 euro (dag) of 69,95 euro (weekend).

Woensdagmiddag hadden al twee gedupeerden een klacht ingediend bij de politiezone Carma. “Maar nu het nieuws bekend is, gaan we ervan uit dat er nog klachten zullen volgen”, zegt Marleen Smeyers van de politie nog.