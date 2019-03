11 miljoen Noord-Koreanen hebben humanitaire hulp nodig

Bijna elf miljoen Noord-Koreanen hebben humanitaire hulp nodig om te voldoen aan hun basisbehoeften op het vlak van voeding en gezondheid. Dat hebben de Verenigde Naties (VN) woensdag gezegd.

LEES OOK. Noord-Korea bouwt omstreden raketlanceersite weer op

Chronische voedselonzekerheid blijft een wijdverbreid probleem in het land. Liefst 10,9 miljoen mensen - 43,4 procent van de bevolking - zijn ondervoed, staat in het VN-rapport over de noden en prioriteiten voor Noord-Korea in 2019.

De VN vragen om 120 miljoen dollar om levensreddende hulp te kunnen bieden aan 3,8 miljoen mensen, zegt de plaatselijke VN-coördinator in Noord-Korea Tapan Mishra.

“Humanitaire operaties zijn een cruciale reddingsboei voor miljoenen mensen die zich in een aanhoudende periode van humanitaire nood bevinden”, zei Mishra in een verklaring. “Vooral vrouwen, kinderen, ouderen en mensen met een handicap zijn bijzonder kwetsbaar en krijgen voorrang in dit plan”, voegde hij eraan toe.

Het rapport zegt dat de Noord-Koreaanse landbouw jaarlijks een miljoen ton te weinig produceert om aan de behoeften van de bevolking tegemoet te kunnen komen. Dat komt door een tekort aan landbouwgrond, een gebrek aan toegang tot materiaal en periodieke herhaaldelijke natuurrampen. “Door de afgenomen gewasproductie en de gevolgen van de overstromingen en hittegolven, zal voedselonzekerheid toenemen in 2019, vooral onder de meest kwetsbaren”, klinkt het in het rapport.