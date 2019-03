Wesley Sneijder na breuk met Yolanthe: “Ik heb het verknald. Meerdere keren”

“Ik heb het verknald. Meerdere keren.” Met die boodschap op Instagram reageert de Nederlandse ex-voetballer Wesley Sneijder voor het eerst op de breuk met Yolanthe Cabau van Kasbergen. “Mijn gezin verdient rust. Ik vraag nogmaals om respect voor onze privacy. We zijn nog niet gescheiden”, voegde hij daar nog aan toe.

Met zijn post op Instagram lijkt Sneijder te suggereren dat hij een scheve schaats heeft gereden, al heeft hij dat nog niet met zo veel woorden zelf toegegeven. Wesley en Yolanthe lieten afgelopen dinsdag weten dat er na bijna negen jaar een einde aan hun huwelijk was gekomen. Een reden voor hun breuk wilden ze toen niet geven.

De 34-jarige Wesley Sneijder sloot op 6 september in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam nog zijn interlandcarrière af samen met zijn Yolanthe en zijn twee kinderen. Het stel kreeg toen op het veld een emotioneel afscheid, Sneijder is dan ook Nederlands recordinternational met 131 interlands voor Oranje.

Yolanthe Cabau van Kasbergen was de tweede echtgenote van Sneijder, nadat hij in 2009 scheidde van zijn jeugdliefde met wie hij een zoontje had. In 2010 trouwde hij met zijn Yolanthe, zelf ook al bekend als televisiepresentatrice en model, waardoor ze het bekendste showbizzkoppel van Nederland werden. In 2015 kregen ze een zoon, maar na negen jaar is hun relatie afgelopen.

Sinds januari 2018 komt Sneijder uit voor Al Gharafa Sports Club in Qatar, waar hij echter momenteel geblesseerd aan de kant staat.