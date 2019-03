De exit van Real Madrid in de Champions League door de ogen van Twitter

Real Madrid verloor gisterenavond met 1-4 van Ajax in de achtste finale van de Champions League. Daardoor zal de dertienvoudige kampioen geen vierde beker op rij winnen dit seizoen. Het verlies was, zoals wel vaker, een cadeau voor originele twitteraars.

LEES OOK: Ajax dompelt Real Madrid in diepe crisis: titelverdediger na 1-4 (!) in spektakelmatch uitgeschakeld in Champions League, Tottenham wint ook in Dortmund

Sergio Ramos was meermaals het onderwerp van de spot. De kapitein van Real Madrid nam in de heenwedstrijd van de achtste finale met opzet een gele kaart zodat hij zeker zou kunnen spelen in de kwartfinale. Dat plannetje liep iets anders dan hij had verwacht...

Wanneer je express een gele kaart pakt zodat je de volgende ronde mag spelen en vervolgens met je eigen ogen ziet dat je team wordt afgeslacht door Ajax in eigen stadion. #rmaaja pic.twitter.com/K4i3R48TW2 — youri (@fryouri1908) 5 maart 2019

We moeten niet alleen de KNVB bedanken... #rmaaja pic.twitter.com/XcL0T5nmja — Timo Elshof (@TimoElshof) 5 maart 2019

Well that worked out well for you Sergio #RMAAJA #SergioRamos pic.twitter.com/KIWF9IDDWE — Harrison Fisher (@harrisonfisherQ) 6 maart 2019

Maar daar bleef het niet bij

Op het vliegveld is een stilte hoekje ingericht ???? #rmaAJA pic.twitter.com/NybOvNTp0K — Tib (@tib1969) 6 maart 2019