De man die zijn auto zes jaar lang liet staan en toch verzekering bleef betalen: “Het was vergeetachtigheid”

Mortsel -

Het was geen moedwilligheid, maar eerder vergeetachtigheid. Dat is de reden waarom een man uit Mortsel zes jaar lang zijn auto parkeerde in de Bremveldlaan en netjes zijn verzekering bleef betalen. Tot hij deze week weggetakeld werd. “Ik had hem daar geparkeerd omdat er weinig passage is en omdat je er niet moet betalen”, zegt de eigenaar, die anoniem wenst te blijven.