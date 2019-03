Hoe sterk is dit Ajax? Aad de Mos: “Deze ploeg is beter dan de winnaars van 1995 en kan opnieuw de Champions League winnen”

Eén stuntzege en Ajax staat meteen weer op de kaart van het Europese topvoetbal. Maar hoe ver reiken de kwaliteiten? Tot in de finale van de Champions League? In 1995 geloofde men daar ook amper in maar onder Louis van Gaal lukte het. Ajax won zelfs. Aad de Mos, zelf gewezen trainer van Ajax, gelooft dat dit Ajax opnieuw zo ver kan reiken. “Alles hangt af van de loting”, aldus de Nederlandse analist. “Tegen PSG, Manchester City of Tottenham heeft Ajax een grote kans. Moeilijker wordt het als Atlético Madrid of Porto uit de trommel komen.”