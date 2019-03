Theo Francken organiseert “Waals-Luikse avond” in Lubbeek

De lezing van ex-staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) die op 19 februari had moeten doorgaan in Verviers, maar toen geschrapt werd na protest, zal plaatsvinden in zijn eigen gemeente Lubbeek op 9 april. Dat heeft Valéria Appeltants, de organisator van de lezing in Verviers, gemeld. Ze bevestigt hiermee een bericht hierover in de kranten van Sudpresse.