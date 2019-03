Jaap Stam wordt nieuwe hoofdtrainer van Feyenoord

Jaap Stam wordt vanaf 1 juni 2019 de nieuwe hoofdtrainer van Feyenoord. De 46-jarige Stam volgt dan Giovanni van Bronckhorst op, die eind januari bekendmaakte na afloop van het huidige seizoen te stoppen. Stam en Feyenoord zijn een contract voor twee jaar overeengekomen.

Sinds begin van dit kalenderjaar was Jaap Stam hoofdtrainer van PEC Zwolle. Nadat Feyenoord onlangs haar interesse kenbaar had gemaakt, bereikte Feyenoord vandaag overeenstemming met zowel de oud-international als de Zwolse club.

“Ik heb het ontzettend naar mijn zin bij PEC Zwolle, maar voor elke ambitieuze trainer geldt dat als de kans zich voordoet om bij een club als Feyenoord te gaan werken, je daar heel serieus over gaat nadenken”, vertelt Stam.

Jaap Stam begon zijn trainerscarrière als assistent-coach bij PEC Zwolle, waar hij nu hoofdtrainer is. In de zomer van 2013 maakte hij de overstap naar Ajax, waar hij de verdedigers van de jeugd, de beloften en het eerste elftal trainde. Vanaf juli 2014 werd hij daarnaast hoofdtrainer van Jong Ajax. In juni 2016 tekende Stam een contract als hoofdcoach bij het Engelse Reading, waarmee hij in zijn eerste jaar net niet promoveerde naar de Premier League. Begin 2019 keerde hij terug bij PEC Zwolle.

Als speler begon Stam zijn imposante carrière eveneens in Zwolle. Daarna speelde de verdediger onder meer voor Willem II, PSV, Manchester United, Lazio Roma, AC Milan en Ajax. Ook kwam Stam tussen 1996 en 2004 tot liefst 66 interlands voor Oranje.

Martin van Geel: “Jaap is een indrukwekkende verschijning”

Technisch directeur Martin van Geel is zeer tevreden dat Jaap Stam komende zomer naar Feyenoord komt. “We kennen elkaar al heel lang, dus we weten bij Feyenoord wat voor iemand we binnen halen. Jaap is een indrukwekkende verschijning. Met hem komt er straks letterlijk en figuurlijk echt iemand binnen. Jaap is een realist met een duidelijke visie en met een zeer indrukwekkende staat van dienst als speler en de nodige ervaring als trainer. Logisch dus dat ik zeer blij ben dat we met de medewerking van PEC Zwolle hem nu al hebben kunnen vastleggen voor de komende seizoenen.’