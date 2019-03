Symbool van verzet stapt over naar de vijand: tankcommandante verklapt Russische strategie voor de liefde

Net nu tankcommandante Svetlana Dryuk zou schitteren in een Russische film over haar leven in het leger van de Oekraïense separatisten, is ze naar de vijand overgestapt. De samenstelling van troepen, de opslagplaatsen voor munitie en details over de bewapening: de 40-jarige vrouw deelt het nu allemaal met de geheime dienst van Oekraïne. En daar heeft ze zo haar “persoonlijke redenen” voor.

Svetlana Dryuk werd in 1978 in Donetsk geboren, een stad in het oosten van Oekraïne en al jaren het strijdtoneel van de separatisten in het Donetsbekken, Donbass in het Russisch. Daar strijden ze al sinds 2014 tegen Oekraïne, dat in de praktijk geen macht meer heeft over het aan Rusland gelieerde gebied.

LEES OOK. Hoe burgerprotest 5 jaar geleden uitmondde in het bloedbad van de vergeten oorlog van Europa

Foto: Google Maps

De rebelse Dryuk, sinds de start van de oorlog aangesloten bij de separatisten, werd al snel tankcommandante. Niet veel later kwam ze door haar enthousiasme, strategische inzicht en leidinggevende capaciteiten terecht in de hoogste rang van het ‘Vostok Battalion’, een paramilitaire eenheid van de separatisten. Maar daar stopte het niet: omdat Dryuk het ook nog eens goed kon uitleggen, werd ze meer dan eens voor de lens van Russische cameraploegen gezet. Ze werd het symbool van het verzet tegen de “fascisten in Kiev” en groeide tegelijkertijd uit tot mediaster. In die mate dat werd besloten een film te draaien over haar leven: ‘Opoltsjenotsjka’ (vertaald: ‘Militiemeisje’) zou in mei in première gaan in Rusland. “Zou”, want het plan is van tafel geveegd nu.

Schande

De tankcommandante heeft immers haar eigen troepen voor schut gezet door te deserteren naar de vijand. Dat vertelde Dryuk afgelopen maandag zelf aan de Oekraïense zender 1+1. Ze zou naar eigen zeggen al een tijd in Oekraïne vertoeven en heeft intussen ook haar kinderen, de 19-jarige Natalya en tienerzoon Dmitro, de landsgrens over gesmokkeld. Dat bewijzen de beelden van de hereniging met hun moeder. Dryuk gaf nog tijdens het interview toe dat ze haar eigen troepen heeft verlaten en dat ze dus niet meer met de separatisten zal strijden tegen het regime van Oekraïne.

In het rebellenleger van de separatisten sluiten erg vaak vrouwelijke vrijwilligers aan. Foto: AFP

Een schande was het, voor haar voormalige collega’s en bij uitbreiding elke Poetin-gezinde burger. Maar dat is niet het enige: de situatie is pas echt problematisch geworden nadat bekendraakte dat Dryuk ook nog eens gul is in het delen van informatie over de separatistische troepen. Welke tanks en wapens ze gebruiken, waar de munitie en brandstof opgeslagen ligt, hoe de samenstelling van het rebellenleger eruitziet, … Ze deelt het allemaal met de SBU (Sloezjba Bezpeky Oekrajiny), de veiligheidsdienst van Oekraïne. De gevolgen van het delen van die geheime informatie heeft zich ook al in de praktijk laten voelen: maar liefst acht moderne Russische T-72 tanks werden reeds vernietigd door Oekraïne.

Ook over de betrokkenheid van Rusland bij deze oorlog had Dryuk heel wat te vertellen. Zo zou het het ‘Vostok Battalion’ eigenlijk aangestuurd worden door een Rus. Bovendien zouden heel wat Russische militairen zich met behulp van een vals paspoort voordoen als Oekraïense separatist en op die manier meestrijden. Opnieuw een blamage voor het land.

“Speciale vriend”

Dryuk zou bij het verlaten van haar troepen in de Donbass geholpen zijn door een agent van de SBU. Iemand die ze zelf “een speciale vriend” noemt en “iemand die me erg dierbaar is geworden.” Volgens verschillende media hebben de twee een amoureuze relatie en ligt de liefde tussen hen aan de basis van Dryuks desertie. Die liefde zorgt er ook voor dat Dryuk, nog niet zo heel erg lang geleden een heldin in eigen bataljon, bereid is de wapens op te nemen tegen haar voormalige strijdmakkers. “Als ik opnieuw een machinegeweer moet vastnemen, zal ik dat doen. Als het bevel komt dat ik in een tank moet kruipen, kruip ik opnieuw in een tank. Een Oekraïense tank.”

“Ik kruip opnieuw in een tank, een Oekraïnse”, zegt Dryuk. Foto: AFP

Dryuk zou zelfs gezegd hebben dat ze bereid is te getuigen voor het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. Maar de Volksrepubliek Donetsk, het grootste slachtoffer van het schandaal, is niet te spreken over het liefdesverhaal. Volgens hen zit de vork anders in de steel. “Op het grondgebied van Moldavië werd een speciale operatie van de veiligheidsdienst van Oekraïne gehouden om haar vast te houden en over te brengen naar Oekraïens grondgebied”, klinkt het daar officieel. “Op dit moment werken de SBU en propagandabureaus actief samen om Svetlana te chanteren via haar eigen kinderen en familieleden.”