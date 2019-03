En plots steken maar liefst 700 herten de weg over

Met ongeveer 700 waren ze, de herten die zondag Red Pepper Road overstaken in de Amerikaanse staat Oregon. Een automobilist die toevallig in de buurt reed, kon het prachtige schouwspel in beeld brengen. “Maart is altijd de meest uitdagende maand voor de dieren om de winter te overleven”, klinkt het bij lokale autoriteiten. “En zeker dit jaar, mede door het langer aanhoudende winterweer en de hevige sneeuwval van vorige maand. Houd dus zeker voldoende afstand zodat ze zorgeloos dit seizoen kunnen doorstaan.”