Overleden tuinman terroriseert Duits dorp vanuit het graf: dode en twee gewonden na explosies

Het Duitse dorpje Enkenbach-Alsenborn is momenteel in de ban van een overleden tuinman. Het ziet ernaar uit dat de man postuum wraak neemt op mensen met wie hij ruzie had. Bij een explosie van een boobytrap viel al een dode, bij een andere ontploffing twee gewonden. Alle slachtoffers waren ooit klant bij hem en alle drie hadden “geen goede relatie” met de tuinman. De politie roept alle personen die ooit woorden hebben gehad met de tuinman op om zich te melden.

Het Duitse Enkenbach-Alsenborn, vlakbij Kaiserlautern, lijkt momenteel het toneel van een spannende film. Het is een slaperig dorpje waar de politie hooguit een PV opstelt voor nachtlawaai of moet uitrukken voor een omgewaaide boom. Nu hebben ze een veel ernstigere waarschuwing de wereld ingestuurd: “Wie Bernard Graumann kende, is mogelijk in levensgevaar.”

Explosieve terreur vanuit het graf

Graumann, een tuinman, werd vorig week vrijdag dood aangetroffen in zijn huis. Alles wees op een trieste wanhoopsdaad, hij zou zichzelf vergiftigd hebben. Met het gros van zijn klanten maakte hij ruzie. Een fijne buurman was hij niet en vanuit zijn graf schijnt hij nu te willen afrekenen met alle mensen die hem ooit krenkten of beledigden.

Alle slachtoffers waren klant bij de overleden tuinman. Het eerste slachtoffer, huisarts Jörn K. (64), raapte afgelopen zaterdag een voorwerp dat voor zijn praktijk was gelegd. Het bleek een boobytrap en ontplofte. De arts was op slag dood. Zondag raakte twee vrouwen, een moeder en een dochter, gewond toen een stuk hout in hun kachel ontplofte. Volgens Duitse media werd het hout door Graumann geprepareerd met explosieven. Hij zou het op de houtstapel gelegd hebben, de slachtoffers gooiden het nietsvermoedend in de kachel.

Persoonlijke of zakelijke band

De lokale politie is formeel: “De drie slachtoffers hadden een persoonlijke of zakelijke band” met de verdachte. “Die verhouding was overigens niet goed.” Al wie ooit woorden of ruzie had met Graumann wordt gevraagd zich te melden. Er zouden zich al een zestigtal mensen gemeld hebben.

De 59-jarige tuinman was niet onbesproken. In het verleden moest hij zich al verantwoorden voor geweld tegen de minnaar van zijn toenmalige vriendin. Voorts stond hij vooral bekend als fervent fossielenverzamelaar en was hij lid van een club die Middeleeuwse taferelen naspeelde. Voor de club maakte hij spektakelexplosies, vermoedelijk gebruikte hij dat buskruit voor zijn boobytraps.