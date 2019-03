‘Baron van Brugse horeca’ naar de cel, 9,6 miljoen euro aan inkomsten verbeurd verklaard

Brugge - De vroegere horecabaron Philip Calleeuw (51) is ook in beroep bestraft met twee jaar cel voor een miljoenfraude met mosselen. Wel krijgt hij een lagere geldboete en werd 9,6 miljoen aan inkomsten, verbeurd verklaard.

Philip Calleeuw (51) bezat ooit Hotel Duc de Bourgogne op het Huidenvettersplein, restaurants De Beurze, Café Francais, Le Grand Café Belfort en Le Panier d’Or op de Markt en hotel-restaurant ‘t Putje aan ‘t Zand. Stuk voor stuk goed draaiende horecazaken op toeristische trekpleisters. Op zijn top stelde Calleeuw 140 mensen tewerk. Tot men in 2012 zijn financiën onder de loep nam en een grote fraude met mosselen vaststelde. Zo verkocht de leverancier 20 tot 40% van zijn mosselen in het zwart aan Calleeuw. In alle zaken werd steevast twintig procent van de omzet in het zwart gerealiseerd. Twee werknemers deden elke avond hun ronde om het zwart geld op te halen. Zo werden tussen 2004 en 2013 liefst 18,9 miljoen euro aan belastingen ontdoken. Calleeuw en zijn vrouw spendeerden fortuinen aan wagens en kleding en bij een inval in hun villa in 2015 in Lichtervelde werden liefst 400 peperdure handtassen aangetroffen. Intussen zijn al zijn eigendommen verkocht -exclusief zijn villa in Spanje- en dat bracht ruim 13 miljoen op. Intussen leeft hij in pure armoede in een arbeidershuisje zonder warm water of verwarming in Allicante, Spanje. Hij verdient naar eigen zeggen slechts 1.000 euro per maand.

In eerste aanleg kreeg Calleeuw twee jaar cel, zijn vrouw twee jaar met uitstel. Een te lichte straf oordeelde het parket en vorderde in beroep vier jaar voor Calleeuw en 3 jaar voor zijn vrouw. Gezien zijn huidige leefomstandigheden, zag zijn advocaat dan ook het nut niet in van een strafverzwaring. “Hij is een harde werker, geen dief. Hij heeft zijn geld eerlijk verdiend. Maar hij wou te veel op Vlaamse wijze leven,dat is ook de wet van de horeca.” Het hof oordeelde dat een strafverzwaring inderdaad niet hoefde en bevestigde de gevangenisstraffen uit eerste aanleg. Calleeuw en zijn vrouw kregen in eerste aanleg ook elk een boete van 80.000 euro, dat werd nu verminderd naar 60.000 euro. Hij en zijn vrouw zien ook samen 9,6 miljoen aan onrechtmatig verkregen inkomsten verbeurd verklaard. Calleeuw was niet aanwezig bij de uitspraak. Bij de behandeling van de zaak, zei hij al dat hij de vliegtuigtickets maar moeilijk kan betalen.