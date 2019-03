Red Flames pakken brons in Cyprus Cup na penaltyzege tegen Oostenrijk

De Belgische voetbalvrouwen hebben woensdag de bronzen plak veroverd op de Cyprus Cup. In de wedstrijd om de derde plaats in Larnaca haalden de Red Flames het na strafschoppen (3-2) van Oostenrijk. Na negentig minuten stond het 0-0, verlengingen werden er niet afgewerkt. Oostenrijk was ook al een tegenstander van de Flames in de groepsfase, ook toen bleef het 0-0.

Doelvrouw Evrard leek de heldin bij de Belgische vrouwen te gaan worden door de elfmeters van Mayr en Aschauer te stoppen. Ze ging vervolgens zelf achter de bal staan bij de vijfde penalty voor de Flames, maar schoot op de lat. Oostenrijk kon opnieuw langszij komen, maar ook Prohashka miste. Het brons ging zo toch naar de Red Flames. Naast Evrard miste enkel Janice Cayman haar elfmeter bij de vrouwen van bondscoach Ives Serneels.

Noord-Korea en Italië spelen later op de dag (om 17u00) de finale.

Het was voor de Red Flames de vierde deelname aan de Cyprus Cup. De eerste keer was in 2015, daarnaast waren ze ook van de partij in 2017 en 2018. De vijfde plaats van vorig jaar was tot nu de beste eindnotering.