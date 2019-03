Roberto Martinez volgt vijf Belgen in Jupiler Pro League van dichtbij met het oog op EK-campagne

Eind deze maand is het weer menens voor de Rode Duivels: na de ontgoochelende afloop in de Nations League start eind deze maand de kwalificatiecampagne voor het EK 2020. Vijf Belgen in Jupiler Pro League worden door Roberto Martinez van dichtbij gevolgd en staan dicht bij een selectie. “Deze generatie staat er nog, maar we houden de deur open voor jong bloed”, aldus de bondscoach. “De Jupiler Pro League is een geweldige kweekvijver.”

Na de derde plek op het WK zijn de verwachtingen voor de Rode Duivels op het EK nu al hooggespannen. Kwalificatie mag in een groep met Rusland, Schotland, Cyprus, Kazachstan en San Marino geen enkel probleem zijn aangezien de beste twee teams zich plaatsen voor het EK. Bondscoach Roberto Martínez waarschuwt echter voor onderschatting: de Russen schakelden op het WK Spanje uit, een verjongd Schotland is hongerig en in het verre Kazachstan wacht een kunstgrasveld...

Op 21 maart komt Rusland op bezoek, drie dagen later spelen de Rode Duivels in Cyprus.

“Carrasco is de enige waar ik me zorgen om maak”

Volgende week vrijdag maakt Martinez bekend wie wordt opgeroepen voor de eerste EK-kwalificatiewedtsrijden. De kern is grotendeels dezelfde als die van het WK, al wordt er toch zorgwekkend gekeken naar China, waar nu met Marouane Fellaini, Mousa Dembélé én Yannick Carrasco drie landgenoten spelen.

“Over Dembéle en Fellaini maak ik me in ieder geval geen zorgen”, zegt bondscoach Roberto Martinez in Knack. “Toen Axel Witsel voor China koos, twijfelde ik: zal hij daar zijn niveau kunnen behouden? Dat bleek geen enkel probleem. De Chinezen investeren veel geld in die spelers en begeleiden hen uitstekend. Voor de nationale ploeg kan dat zelfs positief uitpakken. Fellaini en Dembélé ruilen de veeleisende Premier League voor een fysiek minder intensieve liga, hun frisheid wordt een troef. Yannick Carrasco is de enige Rode Duivel waar ik me momenteel zorgen om maak. Niet omdat hij in China speelt, maar omdat hij wilde vertrekken en dat is niet gelukt. Hoe gaat hij met die teleurstelling om?”

“Vanheusden heeft tonnen klasse”

Of er ook nieuwe Rode Duivels in deze EK-campagne bijkomen uit de Belgische competitie? “Er zijn er een aantal”, geeft Martinez toe. “Sowieso het duo van Club Brugge dat al bij de kern zat: Hans Vanaken is een toonaangevende speler in België, net als mister consistency Brandon Mechele. Ik volg ook Zinho Vanheusden, de jonge verdediger van Standard. Een kruisbandblessure remde hem af, maar Vanheusden heeft tonnen klasse. Hij is nog altijd maar 19 en ontwikkelt zich mooi. Wie nog? Leandro Trossard blijft uitblinken, ondanks de drukke kalender van Racing Genk. En Casper De Norre, net getransfereerd naar Genk, vind ik een betrouwbare, verstandige flankverdediger.”

“Deze generatie staat er nog, maar we houden de deur open voor jong bloed. In juni spelen de beloften het Europees kampioenschap. Dat toernooi ga ik aandachtig volgen. Wie zich daar onderscheidt, klopt op de deur. De Jupiler Pro League is een geweldige kweekvijver, waar een talentvolle speler de kans krijgt om zich te tonen. Jonge Belgische voetballers doen er goed aan niet te snel te vertrekken.”