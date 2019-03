Heeft u deze magistrale omhaal uit de Championship al gezien?

Real Madrid - Ajax serveerde dinsdag enkele prachtige doelpunten, maar de mooiste goal van de avond kwam uit de Championship, de Engelse tweede klasse. Derby County-speler Mason Bennett scoorde er met een fabuleuze omhaal tegen Wigan.

“Het was een ongelofelijk doelpunt”, stak coach Frank Lampard achteraf de loftrompet. “De laatste keer dat ik zo’n gevoel had bij een doelpunt was toen Gareth Bale scoorde met een omhaal in de finale van de Champions League. “Het was een onmogelijke hoek en hij moest de beslissing in een fractie van een seconde maken. Cynici zullen zeggen dat hij het niet zo bedoelde, maar dat was wel zo.” Derby County won uiteindelijk met 2-1 van Wigan.