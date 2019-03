Drugsdealer blijft handel achter de tralies voortzetten: 32.000 euro boete en vier jaar extra

Een drugdealer die na zijn veroordeling aan zijn broer vanuit de gevangenis instructies gaf om zijn drugshandel voort te zetten moet vier jaar langer in de gevangenis blijven zitten en een boete van 32.000 euro betalen. Zijn broer, die een uitgebreid netwerk van klanten had, kreeg dezelfde straf voor zijn drugshandel. Ook kreeg hij een extra gevangenisstraf van zes maanden en een boete van 8.000 euro omdat hij weigerde de toegangscodes te geven voor zijn gsm’s en zo het onderzoek tegenwerkte. De onmiddellijke aanhouding van de twee broers werd bevolen.

De 35-jarige Nederlander van Iraanse afkomst werd in 2016 veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar en een boete van 24.000 euro, omdat hij zijn restaurant gebruikte als draaischijf voor een grootschalige drughandel.

Ook zijn broer kwam in het vizier terecht van de ordediensten, nadat zijn auto verschillende keren gezien was aan de woning van de restauranthouder, terwijl die in de gevangenis zat. Hij werd tijdens een verkoop van cocaïne in Bocholt opgepakt. Tijdens de huiszoeking bij hem werden grote hoeveelheden verpakkingen voor drugs en door zijn broer geschreven brieven met instructies gevonden. Ook in de cel van de voormalige restauranthouder werden nog enkele brieven en een lijst met een tiental namen, bedragen en bestellingen van drugs gevonden.

Tijdens het onderzoek nam de politie ook een gsm vol met verschillende telefoonnummers en drugsgerelateerde berichten in beslag die eigendom was van de in Bocholt betrapte broer. Die weigerde in eerste instantie de bijhorende codes van het toestel aan de ordediensten te geven. Uiteindelijk konden de speurders de gsm toch ontgrendelen en uitlezen. Bij de mensen die op de in de gevangenis gevonden lijst en in de gsm stonden werden huiszoekingen uitgevoerd. Daarbij werden hoeveelheden drugs en geldsommen gevonden.

Naast de broers moesten ook vijftien andere beklaagden voor de Tongerse strafrechter verschijnen. Zij kregen werkstraffen van 130 uur of gevangenisstraffen van zeven maanden tot twee jaar en elk een boete van 8.000 euro.