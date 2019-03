Twintig verzetshelden krijgen struikelsteen in Gent

Gent - In Gent zijn woensdag twintig ‘Stolpersteine’, ook wel struikelstenen genoemd, aangebracht op openbare plaatsen. De stad wil zo slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog herdenken. De eerste stenen werden aangebracht in het voetpad van de Meersstraat, waar zes verzetshelden destijds clandestiene operaties uitvoerden tegen Nazi-Duitsland.

In totaal zullen twintig verzetshelden herdacht worden. In de Meersstraat gaat het om werknemers van een bedrijf dat optische instrumenten leverde voor de Duitse luchtmacht. Die leveringen werden gesaboteerd en vertraagd. Ook Jean Ingels, die na zijn uren als werknemer bij de Nationale Bank ontsnapte Belgische en Britse militairen herbergde, krijgt een struikelsteen.

De weerstanders waren actief in verzetsorganisaties zoals het Geheim Leger, het Onafhankelijkheidsfront en de Inlichtingen- en Actiediensten. Ze werden door de nazi’s aangehouden en naar de Duitse concentratiekampen gedeporteerd, waar ze gedood werden of omkwamen door uitputting, ziekte of ontbering. Anderen werden in België gefusilleerd.

De metalen gedenkstenen tonen naast de naam van de herdachte ook cruciale data van hun arrestatie en deportatie en de datum en plaats van overlijden.

De Stolpersteine zijn een project van de Duitse kunstenaar Gunter Demnig. Sinds 1994 heeft die samen met zijn team ongeveer 70.000 herinneringsstenen over heel Europa geplaatst.