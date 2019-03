Wat kan Manchester United tegen de vaak vergeten sterspeler van PSG? “Kaiser Franz? Hij speelt als een reus van twee meter”

Manchester United staat woensdag voor een haast onmogelijke opdracht in de terugwedstrijd van de achtste finales in de Champions League. Met een heleboel afwezigen moeten de Red Devils een 2-0-achterstand goedmaken… in Parijs. Waar ze de muur genaamd Marquinhos moeten slopen.

Het lijstje met afwezigen bij Manchester United is indrukwekkend:

- Juan Mata

- Nemanja Matic

- Phil Jones

- Paul Pogba

- Anthony Martial

- Jesse Lingard

- Ander Herrera

- Antonio Valencia

- Matteo Darmian

- Alexis Sanchez

Ga er dan maar aanstaan tegen Paris Saint-Germain, dat al bij al makkelijk won in Manchester dankzij een briljante Kylian Mbappé. Bij de Frans landskampioen recupereren ze bovendien Edinson Cavani, waardoor het bijzonder moeilijk zal worden voor de Engelsen om de nul te houden.

Bovendien moet er dus minstens twee keer gescoord worden. In die optiek kijken ze bij Man United vooral naar man-in-vorm Romelu Lukaku. Onze landgenoot scoorde vier doelpunten in zijn laatste twee optredens (Crystal Palace en Southampton) en krijgt naar alle waarschijnlijkheid vol zijn kans. Naast hem zal de getalenteerde Marcus Rashford voor de acties moeten zorgen, met de Belgische Braziliaan Andreas Pereira als spelmaker achter dit aanvallende duo.

Maar als Man United wil scoren, zal het de code van de Parijse defensie moeten kraken en meer bepaald die van Marquinhos. De Braziliaanse verdediger staat altijd in de schaduw van mannen als Mbappé, Neymar, Cavani en zelfs Thiago Silva, maar is al maanden de meest constante defensieve kracht van Les Parisiens. Plus vicekapitein én de man van de match tegen Man United enkele weken geleden op Old Trafford.

Foto: REUTERS

Wondergoal

Je zou het niet zeggen, maar Marquinhos is nog altijd maar 24 jaar. Ook al lijkt die al minstens tien jaar mee te gaan bij de Europese top. PSG haalde de 29-voudige international in de zomer van 2013 (toen hij 19 was) voor ruim 31 miljoen euro weg bij AS Roma. Een stevig investering, maar eentje waar ze in Parijs nog geen enkel moment spijt van hebben gehad. De man uit Sao Paulo speelde intussen al 235 wedstrijden voor PSG, waarin hij achttien keer scoorde.

Niet slecht voor Marquinhos, die op de Romeinse radar kwam toen hij als 17-jarige met Corinthians gehakt maakte van een FC Barcelona-team met Mauro Icardi en Gerard Deulofeu (4-0). En een doelpunt van op zijn eigen helft scoorde.

PSG-trainer Thomas Tüchel noemde zijn centrale verdediger al meermaals “ongelooflijk” en zijn ploegmaats hebben Marquinhos een opvallende bijnaam gegeven: Kaiser Franz, verwijzend naar de Duitse legende Franz Beckenbauer. Onder andere vanwege zijn talent als centrale verdediger én defensieve middenvelder. Al blijven zijn ouders hem ‘Mocote’ noemen, een soort plant.

Foto: AFP

‘Bonzinho’

“Hij heeft altijd centraal gespeeld, soms als rechtsback, maar hij zal elke rol spelen die zijn coach van hem vraagt”, vertelt Marquinhos’ neef Moreno Aoas (ex-Udinese) aan Bleacher Report. “Hij is gewoon een fantastische persoon. Hij is nog zo jong, maar wel al de vicekapitein van PSG. Hij maakt dan ook makkelijk vrienden. We zeggen nog steeds dat hij bonzinho is, heel vriendelijk en charismatisch. Hij verschilt enorm van Neymar, maar toch werden ze de beste vrienden.”

Al was er aanvankelijk wel wat kritiek. In Brazilië, waar Marquinhos de Copa Libertadores won, en in Italië klonk het dat hij te klein (1m83) was voor een centrale verdediger. “Hij heeft geen zwaktes”, vindt Moreno. “Zelfs niet in luchtduels. Hij maakt zijn kleinere gestalte goed met een overvloed aan anticipatie om zulke duels te winnen. Marquinhos is dan ook zeer intelligent.”

De coach van de Braziliaanse U17, Emerson Avila, geeft Moreno gelijk. “Voor mij is hij een reus”, aldus de man die Marquinhos opmerkte in die beruchte match tegen Barcelona. “Hij lijkt een beer van twee meter die niet te kloppen is. Op het veld zijn er spelers die groter spelen dan ze zijn en andere die zich gaan verstoppen. Marquinhos behoort tot die eerste categorie.”