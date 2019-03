Lydia Peeters & Koen Van den Heuvel, allebei minister-dépanneur: “Ik heb wel al 'De ideale wereld' gehaald”

De Vlaamse regering krijgt haar betonstop niet meer geregeld. Het dossier was het enige dat Koen Van den Heuvel (CD&V) in zijn honderd dagen als minister absoluut moest afkrijgen. Zijn collega Lydia Peeters (Open VLD), die net een maandje langer in de regering zit, verzette zich als parlementair jarenlang tegen het plan en blijft ook vandaag sceptisch. Dan maar samen luisteren naar wat de klimaatspijbelaars van hen verlangen? “Wij kunnen van vandaag op morgen geen wereldschokkende dingen veranderen.”