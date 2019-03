Wilde achtervolging leidt tot drie gecrashte politievoertuigen: vijf inspecteurs gewond, dertiger opgepakt

Bocholt / Peer / Bree - Bij een wilde achtervolging door Bree en Bocholt tot over de Nederlandse grens zijn drie ongevallen met politievoertuigen gebeurd. Daarbij raakten vijf inspecteurs gewond. Een dertiger uit Peer werd gearresteerd. Hij was onder invloed van drugs. Dat meldt de politiezone Carma.

Kort na de middag is op de Rode Kruislaan in Bree een voertuig op de vlucht geslagen bij een politiecontrole. Agenten hadden opgemerkt dat het voertuig rondreed met valse nummerplaten.

De bestuurder vluchtte in de richting van het Limburgse Bocholt. Op de Veldhovenstraat gebeurde een eerste verkeersongeval. Iets verderop gebeurde een tweede ongeval. Vervolgens vluchtte hij via Lozen de Nederlandse grens over en keerde daarna terug naar Bocholt. Op het kruispunt van de Hamonterweg en de Oudeweg gebeurde het derde verkeersongeval. Daar kon de bestuurder, een dertiger uit Peer, klemgereden worden en werd hij in de boeien geslagen. Nog volgens de politie was dat “wegens gewapende weerspannigheid”.

Tijdens zijn vlucht haalde de bestuurder snelheden tot 190 km/u. Ook beging hij meerdere verkeersovertredingen. Bij de wilde achtervolging waren zo’n twintig politievoertuigen betrokken.

In totaal raakten vijf inspecteurs gewond. Drie politievoertuigen raakten beschadigd, twee daarvan zijn vermoedelijk rijp voor de schroot.

De bestuurder was onder invloed van drugs en reeds gekend bij de politie.

