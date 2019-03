Schittert supertalent opnieuw in de Champions League? “Nainggolan ruilen voor Zaniolo én geld is beste Roma-transfer ooit”

AS Roma kan zich woensdag voor het tweede jaar op rij plaatsen voor de kwartfinales van de Champions League. De Giallorossi wonnen de heenwedstrijd tegen FC Porto met 2-1 en moeten dus nog aan de bak in Portugal. Gelukkig kunnen ze rekenen op Nicolo Zaniolo, de nieuwe Francesco Totti/Paul Pogba van de Italiaanse topclub.

Niet zo bijster lang geleden barstte de toen 17-jarige Zaniolo in tranen uit toen hij niet langer in de toekomst van Fiorentina paste. Omdat hij “niet groot genoeg” was. Maar via Virtus Entella kwam de Italiaan bij Inter terecht, dat hem vorige zomer als pasmunt gebruikte in de transfer voor Radja Nainggolan. De Nerazzurri betaalden uiteindelijk zo’n 38 miljoen euro voor onze landgenoot, terwijl Zaniolo en Nicolas Santon de omgekeerde beweging maakten.

In de Serie A gaat het niet bijster goed met Roma, dat pas vijfde staat na 26 speeldagen. Maar de Romeinen leven op hoop, meer bepaald op de hype van Nicolo Zaniolo. Die antwoordde onlangs op een vraag over interesse van Juventus dat hij “voor altijd bij AS Roma” wil blijven. Meteen zagen de Romeinen een “nieuwe Francesco Totti” in de middenvelder die twee keer scoorde in de heenwedstrijd tegen Porto.

Totti of… Pogba?

Maar volgens David Amoyal (medewerker van Sky Italia-transfergoeroe Gianluca Di Marzio) en nogal wat andere Serie A-volgers lijkt Zaniolo op een andere speler. “Hij wordt vaak vergeleken met Totti omdat hij voor Roma speelt. Maar een veel betere en correctere vergelijking is Paul Pogba. Meer bepaald de versie die doorbrak bij Juventus onder Antonio Conte. Ze hebben dezelfde lichaamsbouw en technische kwaliteiten. Ze glijden als het ware over het veld ondanks hun lengte. En ze barsten van het zelfvertrouwen.”

“Ik denk dat hij een van de beste Italiaanse spelers kan worden omdat hij alles heeft”, vult John Solano van Roma Press aan. “Hij is fysiek dominant, technisch begaafd en enorm volwassen voor zijn leeftijd. Ongezien voor een 19-jarige vind ik. Ik ben ervan overtuigd dat hij zijn hype kan waarmaken. Of hij blijft? Hij zal alvast het driedubbele gaan verdienen van zijn huidige loon, zo’n 700.000 euro netto.”

Foto: Photo News

Nainggolan

Intussen slaan ze zich in Milaan voor het hoofd. Nainggolan is bezig aan een wisselvallig seizoen bij Inter, ook al gaat het de laatste weken weer beter. “De wissel Nainggolan voor Zaniolo wordt aanzien als waarschijnlijk de beste transfer die Roma-directeur Monchi maakte tot nu toe. Ik zag Nainggolan sowieso al als een speler op de terugweg en een slecht voorbeeld voor de jonge spelers in Rome. Nu Zaniolo schittert, maakt het de transfer alleen maar slechter voor Inter.”

Tegen Porto zullen Zaniolo en co stevig uit hun pijp moeten komen. De laatste zeven uitwedstrijden van de Romeinen in de knock-outfase van de Champions League gingen namelijk allemaal verloren. De laatste overwinning dateert al van 5 maart 2008, een 1-2-overwinning op Real Madrid. Toen met kapitein Francesco Totti in de spits.