Rode panda teruggevonden na mysterieuze verdwijning uit zoo in Frankrijk

Mushu, de rode panda die zondagavond uit het dierenpark van de Auvergne weggelopen was zonder een spoor na te laten, is teruggevonden, zo heeft het in Ardes-sur-Couze gelegen park woensdag laten weten.

De vrouwtjespanda werd in een boom gespot op 200 meter van het dierenpark. Een automobilist zag haar vanuit zijn voertuig bewegen en verwittigde de directie van Parc animalier d’Auvergne, die het dier met enige moeite twee en een half uur later uit de beboste zone kon halen. Een veearts van het park gebruikte een pijl met een verdovend middel om de kleine panda in slaap te brengen. Vervolgens werd ze in een net geschept.

De hele morgen had een honderdtal vrijwilligers in en rondom het dierenpark naar Mushu gezocht. “Nu zijn we gerust, ze maakt het goed”, zei de woordvoerster van het park, Marie Demoulin.

De anderhalf jaar oude Mushu kwam in januari in Ardes-sur-Couze aan, vanuit de zoo Haute-Touche in het departement Indre, om een paar te vormen met panda Ibet. De “cohabitatie” verliep goed volgens het park, dat voor volgend jaar op een geboorte hoopt.