Verdacht voorwerp bij het Brits parlement ontdekt

Een verdacht voorwerp dat woensdag in de buurt van het Brits parlement in Londen werd gevonden, bleek ongevaarlijk te zijn. Dat tweette de politie later op de dag. Dinsdag al waren op verschillende locaties in de Britse hoofdstad verdachte postpakketjes opgedoken, die later bombrieven bleken te zijn. De antiterreurpolitie onderzoekt de zaak.