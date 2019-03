Aalsterse carnavalsgroep en burgemeester krijgen dreigmails na controverse rond praalwagen: “We zoeken nog uit van wie”

Aalst - De controverse rond de praalwagen van De Vismooil’n heeft de Aalsterse carnavalsgroep al dreigmails opgeleverd. Ook de Aalsterse burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) ontving haatmails. “We gaan bekijken wat we hiermee doen”, zegt hij.

De Vismooil’n stapte in de carnavalsstoet mee met een praalwagen waarop poppen van joden stonden, met grote neuzen, een geldkist en pijpenkrullen. De carnavalsgroep wilde daarmee uitbeelden dat ze hun geld willen sparen voor een mooiere praalwagen volgend jaar, maar werd als antisemitisch beschouwd door de joodse gemeenschap.

“Carnaval is carnaval, dan mag je met alles lachen”, klinkt het bij De Vismooil’n. Ze krijgen steun van hun burgemeester Christoph D’Haese (N-VA). Hij vindt dat de carnavalstoet in zijn context moet worden gezien. “Ik ben tegen elke vorm van censuur tijdens de stoet. Het is een feest van vrije meningsuiting, tot het groteske toe. Er wordt met alles en iedereen de draak gestoken. Het is niet aan de Joodse gemeenschap om te bepalen waarmee wel of niet ge­lachen kan worden.”

De carnavalsgroep, D’Haese en de stadsdiensten ontvingen al dreigmails van “de Joodse gemeenschap of zonderlingen”. “We zoeken nog uit van wie het komt, maar je moet geen stenen gooien als je zelf een glazen dak hebt”, zegt D’Haese. “We gaan bekijken wat we hiermee doen. Het conflict opzoeken of aanwakkeren is niet de bedoeling.”

“Reputatie van België als EU-gastland bezoedeld”

Het Simon Wiesenthal Center, een Joodse organisatie met hoofdzetel in de VS, vindt ondertussen dat Aalst Carnaval de reputatie van België als gastland van de Europese instellingen bezoedelt. Dat staat in een open brief aan federaal minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V). De federale regering moet volgens directeur internationale relaties Shimon Samuels de Aalsterse carnavalsgroep publiek op de vingers tikken.

Het Simon Wiesenthal Center is een ngo die het wereldwijd opneemt voor de belangen van Joden. “We walgen van de beelden van de parade tijdens het carnaval op 3 maart in Aalst”, staat in de brief aan minister De Crem. “Met stereotyperende en haatdragende beelden van Joden met zakken vol geld en haakneuzen die doen denken aan nazi-collaborerend België.”

Samuel vindt dat de bewuste carnavalsgroep de Joodse gemeenschap voorstelt als “manipulator” van “stijgende prijzen” en begrijpt niet waarom Vismooil’n hun praalwagen “sabbatjaar” heeft genoemd. De ngo verwijst ook naar een eerdere controverse over Aalst Carnaval, toen in 2013 SS-officieren met het dodelijke Zyklon B-gas werden opgemerkt. “Aalst nam toen maatregelen om deze herhaalde haatzaaierij te verbieden.”

Het centrum vraag dat de federale regering de carnavalsgroep Vismooil’n openlijk veroordeelt en dreigt met het vertrek van de Antwerpse diamantindustrie, die grotendeels in handen is van de Joodse gemeenschap. “Dat zal verstrekkender gevolgen hebben dan ‘stijgende prijen’ en een zogenaamd ‘sabbatjaar’“, aldus de directie van het Simon Wiesenthal Center.

Ook Unesco veroordeelt “manifestaties van haat”

Ook de VN-erfgoedorganisatie Unesco veroordeelt de veelbesproken praalwagen als “racistische en antisemitische voorstellingen”. In een persbericht op de website roept de organisatie de Belgische overheid op om te reageren.

“De satirische geest van Aalst Carnaval en de vrijheid van meningsuiting kunnen niet dienen als een doek voor zulke manifestaties van haat”, aldus Ernesto Ottone, assistent-directeur-generaal voor Cultuur bij Unesco. “Deze onfatsoenlijke karikaturen gaan in tegen de waarden van respect en waardigheid belichaamd door Unesco, en zijn tegenstrijdig met de principes die het immateriële erfgoed van de mensheid onderbouwen.” Bij de Unesco loopt momenteel een Amerikaanse petitie om Aalst Carnaval haar status als immaterieel erfgoed weg te halen.