Op citytrip: wanneer neem je beter de trein en wanneer het vliegtuig?

Een trip gepland van minder dan 1.000 kilometer? Neem dan niet het vliegtuig maar wel de trein: het milieu zal je er dankbaar voor zijn. Die boodschap stuurde Groen gisteren de wereld in. Klinkt allemaal zeer mooi, maar er is ook nog zoiets als de prijs en – vooral – de reistijd. En daar dreigt alles te ontsporen. Wij gingen voor 7 Europese bestemmingen na wanneer je beter voor trein of voor vliegtuig kiest.

Dat een vliegtuig veel meer CO 2 uitstoot dan een trein over eenzelfde traject, is al langer bekend. Onderzoek toont aan dat de CO 2 -voetafdruk van vliegtuigpassagiers tussen Londen, Parijs, Brussel en ...