18 jaar en al gewapende overval: rechter geeft tiener laatste kans

Geboren in het jaar 2000 en nu al voor de rechter voor een gewapende overval. Rechter Hans De Waele kon zijn ogen woensdag maar half geloven. “U beseft dat ik u tot na uw dertigste in de cel kan steken voor wat u heeft gedaan?”, klonk het. De tiener stond erbij en keek ernaar.

De tiener lokte in juni vorig jaar een man in de val in Zelzate. Ze kwamen via een tweedehandssite in contact, en de tiener zou een motorfiets verkopen aan de man.

Op de afgesproken plaats pikte de tiener het slachtoffer op, waarop ze met een wagen naar de garagebox reden waar de motor zou moeten hebben gestaan. Het slachtoffer kreeg echter een pistool in zijn gezicht geduwd, en werd gedwongen een grote som cash geld en zijn gsm af te geven.

“Dit zijn verschrikkelijk zware feiten”, zei de rechter. “Beseft u wel wat voor impact dat heeft op een slachtoffer?” Het slachtoffer was 25 dagen arbeidsongeschikt en heeft tot op vandaag last van posttraumatische stress.

“Wij vragen voorlopig een kleine 3.000 euro, voor het gestolen geld, de medische kosten en de gsm die later kapot werd teruggevonden”, aldus zijn advocaat.

Studies verderzetten

De jonge dader kreeg een stevige uitbrander én een laatste kans van de rechter. “Over drie maanden sta je hier terug en bewijs je mij dat je jouw studies verderzet, inspanningen doet om het slachtoffer te betalen en uit de problemen blijft. Zo niet, dan is uw toekomst foutu”, klonk het.