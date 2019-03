Hardhorig en slecht ter been maar 71-jarige kan inbreken niet laten: “Wie kan stelen, kan ook naar de gevangenis”

Lovendegem - De 71-jarige René V. uit Lievegem is gisteren veroordeeld tot een jaar effectieve opsluiting. De man stond terecht voor de inbraak en diefstal in een schooltje in Lovendegem, en had zijn strafblad tegen. Hij werd al veroordeeld voor 37 inbraken en zestien pogingen.

De zeventiger kwam gisteren niet naar zijn vonnis luisteren, maar was tijdens de behandeling van de zaak een opvallende verschijning. Hij schuifelde naar voren en kwam tot pal voor de rechter staan, want zijn gehoor laat hem grotendeels in de steek. Toch vroeg het parket twee jaar cel voor de “hardleerse beroepscrimineel”, nadat hij in 2017 had ingebroken in een basisschool in Lovendegem.

“Meneer is al veroordeeld voor 37 inbraken en zestien inbraakpogingen, en wil het blijkbaar niet leren”, klonk het bij de procureur. “Men zal komen schermen met zijn gezegende leeftijd en medische toestand, maar wie kan stelen kan in de cel zitten ook.”

En zo geschiedde: het bloedspoor in en naast de school leverde het overduidelijke bewijs, en na wat aandringen gaf de zeventiger ook toe dat hij in de school was geweest. Rechter De Waele veroordeelde hem gisteren tot een jaar effectieve celstraf gezien zijn eerdere veroordelingen.