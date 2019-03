België heeft relatief veel vrouwen in het parlement, maar weinig vrouwelijke burgemeesters

In vergelijking met andere Europese landen telt België veel vrouwelijke parlementsleden. Qua aantal vrouwelijke burgemeester bengelt ons land eerder aan de onderkant van de rangschikking. Het Europees Parlement is op tien jaar tijd nauwelijks vervrouwelijkt. Dat blijkt uit een studie van de CCRE, de vereniging van Europese gemeenten en regio’s.

De organisatie ijvert voor meer vrouwen in de politiek. De CCRE vergeleek hoe de vrouwelijk vertegenwoordiging in gemeenteraden, regionale en nationale assemblees in vijfentwintig landen op tien jaar tijd is geëvolueerd. Ook voor het Europees Parlement is dezelfde oefening gemaakt. De studie is voorgesteld naar aanleiding van de Internationale Vrouwendag van komende vrijdag.

Over het algemeen is het aantal vrouwelijke politici op tien jaar tijd niet zo sterk toegenomen. De CCRE roept regeringen op om wettelijke maatregelen te nemen die zorgen voor meer vrouwen in de politiek. Het aantal vrouwelijke burgemeesters is toegenomen van dertien naar zestien procent. Vrouwen dragen de sjerp in acht Europese hoofdsteden: Parijs, Rome, Amsterdam, Madrid, Boekarest, Luxemburg, Sofia en Stockholm. Ons land telt in verhouding niet zoveel vrouwelijke burgemeesters. België staat op plaats 18 van de 25 onderzochte landen.

Qua aantal vrouwen in gemeente- en provincieraden, regionale en nationale parlementen, staat ons land telkens in de top vijf. In het Europees Parlement is het aantal vrouwelijke leden op tien jaar tijd met nauwelijks één procent gestegen.